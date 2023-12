Świąteczny bieg charytatywny w Zduńskiej Woli 2023. Rekordowa liczba uczestników pobiegła dla Julii ZDJĘCIA

Rekordowa liczba uczestników

Opłata startowa od dzieci wynosiła minimum 10 zł, dla młodzieży minimum 20 zł, a od dorosłych nie mniej niż 50 zł. Na starcie pojawiło się 299 biegaczy i 99 zawodników nordic walking oraz blisko 50 dzieci. 90 proc. Opłat startowych zostanie przeznaczone na potrzeby rehabilitacji Julii . Do zebranej puli dołożone zostaną pieniądze z Jarmarku Bożonarodzeniowego, przygotowanego przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. Jarmark odbywał się w czasie biegu w budynku na stadionie przy ul. Łaskiej 90. Społeczność II LO przygotowała też stoisko z wypiekami i innymi słodkościami. Poczęstunek dla biegaczy i gorącą grochówkę przygotowali natomiast druhowie z OSP Janiszewice. O bezpieczeństwo na trasie biegu zadbali policjanci, strażacy zawodowi oraz z OSP m.in. ze Zduńskie Woli, Zapolic i Janiszewic oraz strażnicy miejscy.

Uczestnicy Biegu Głównego i Nordic Walking pokonywali pięciokilometrową trasę ulicami Zduńskiej Woli od stadionu MOSiR przy ul. Łaskiej u. Łaską, Piwną, Paprocką, Boczną, Sokolą, Łąkową, Orione do mety na stadionie. Przed biegiem głównym pobiec mogły dzieci, które pokonywały jedno okrążenie stadionu. Przed biegiem głównym była rozgrzewka:

Bieg - wyniki

Jan Wychowałek #PLANBIEGANIE w czasie 16:45

Sylwester Rębacz ŻEGLINA Sieradz - 18:13

Damian Mikołajczyk OSP JANISZEWICE | #PLANBIEGANIE - 18:22

Pierwszą kobietą, jaka dotarła na metę była Martyna Wychowałek z #PLANBIEGANIE, która przebiegła trasę w czasie 18:32.



Pełne wyniku sa TUTAJ

Świąteczny bieg charytatywny w Zduńskiej Woli, to tradycyjne wydarzenie, które co roku w grudniu organizowane jest na potrzeby innego dziecka. Organizują go Stowarzyszenie Biegam Bo Lubię oraz II LO w Zduńskiej Woli. Wsparł ich w tym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.