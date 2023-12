Świąteczny spacer po Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM

Chociaż w wigilijny poranek spadł śnieg i zanosiło się na białe święta to po kilku godzinach po białym opadzie nie było śladu za to padał deszcz. Dzisiaj, w pierwsze święto, 25 grudnia było wprawdzie szaro i buro ale ciepło. co zachęcało do wyjścia na spacer.

Jutro, w drugie święto, 26 grudnia, zgodnie z zapowiedziami synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aura ma być podobna, chociaż raczej deszczowa. Meteorolodzy przewidują na jutro temperatury od 5 do 8 st. C oraz od rana do godz. 14 opady deszczu.

Mimo szaro-burej aury na ulicach Zduńskiej Woli czuć świąteczny klimat za sprawą choinek ustawionych m.in. na skwerze Pawła Królikowskiego i na pl. im. św. Jana Pawła II. Dodatkowo na zieleńcach przed Urzędem Miasta Zduńska Wola są wielkie choinkowe bombki.

Po zmierzchu dodatkowo klimat tworzą świąteczne iluminacje: kurtyny świetlne rozwieszone nad ulicą Łaską i przed Ratuszem oraz ozdobne gwiazdki i dzwonki zainstalowane m.in. w al. Kościuszki, na ulicach Łaskiej, Sieradzkiej, w Alejach Kościuszki czy wokół pl. Wolności oraz na rondach. Oświetlona jest dodatkowo altana w Parki Miejskim.

Dodatkowo świąteczne akcenty pojawiły się na budynkach czy ogrodzeniach oraz w większości witryn sklepowych w centrum miasta.

W galerii prezentujemy zdjęcia, jakie zostały wykonane po zmroku w wigilię, 24 grudnia oraz w pierwsze święto, 25 grudnia m.in. w centrum Zduńskiej Woli i w Parku Miejskim.