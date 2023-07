Święto Kwiatów w Karsznicach będzie już po raz 15. Przypominamy jak było w minionych latach ZDJĘCIA

Święto Kwiatów w Karsznicach na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych nie tylko Zduńskiej Woli i powiatu, ale całego regionu. Rokrocznie w tym wydarzeniu uczestniczą wystawcy z wielu regionów kraju, nawet ze Śląska czy Pomorza.

TUTAJ INFORMACJA O TEGOROCZNEJ EDYCJI ŚWIĘTA KWIATÓW

Karsznickie Święto Kwiatów organizowane jest od 2007 roku. To nie tylko okazja, by podziwiać tysiące pachnących kwiatów, kupować sadzonki, nasiona czy miody. To także propozycja wspaniałej zabawy dla całych rodzin. Co roku były pikniki i inne atrakcje oraz koncerty. W Karsznicach wystąpili m.in. Krystyna Giżowska, zespoły Video i Papa D.

arch.zdunskawola.naszemiasto

Święto Kwiatów w Karsznicach nie odbyło się tylko raz, w 2020 roku z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

W galerii zdjęć przypominamy, jak wyglądało Święto Kwiatów od 2011 roku. Przypominamy kiermasze roślinne, koncerty i wydarzenia towarzyszące oraz jak się bawiono podczas poprzednich edycji.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA