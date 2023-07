Święto Kwiatów w Karsznicach potrwa przez trzy dni! Jeszcze czeka na wystawców ZDJĘCIA, PLAKAT

Przed nami jubileuszowa, piętnasta już edycja Święta Kwiatów w Karsznicach. Potrwa przez trzy dni: 28,29 i 30 lipca.

Święto Kwiatów stało się bardzo popularne wśród sympatyków roślin nie tylko z naszego miasta, ale również z regionu.

To jedna z propozycji letniego wypoczynku naszej placówki skierowana do zduńskowolan. To również wspaniała okazja do integracji środowiska lokalnego, posłuchania dobrej muzyki, do tanecznej zabawy oraz spędzenia czasu na świeżym powietrzu – mówi Joanna Sychniak-Paterek, zastępca dyrektora i kierownik filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Karsznicach.