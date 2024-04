Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy. Tak to wyglądało w parafii pw. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli.

Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto w roku dla chrześcijan. W niedzielę o świcie wierni tradycyjnie uczestniczą w uroczystych mszach rezurekcyjnych. W galerii prezentujemy rezurekcje, jakie przeżywano dzisiaj, 31 marca, w Bazylice Mniejszej oraz w parafiach p.w. św Pawła oraz św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zduńskowolscy policjanci ustalili sprawcę uszkodzenia samochodu z banerem wyborczym jednej z kandydatek PiS na radną, do jakiego doszło przed kilkoma dniami na parkingu przed miejskim targowiskiem . To 40-leni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.