W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Gdzie i kiedy? Zduńska Wola i okolice ZDJĘCIA

Wielka Sobota jest trzecim dniem Triduum Paschalnego i w tym roku przypada na 30 marca. Tego dnia tradycyjnie odwiedza się Groby Pańskie i święci koszyczki z pokarmami. Późnym wieczorem odprawiana jest uroczysta msza św. Wigilii Paschalnej, która należy już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.

Święcenie pokarmów:

Ofiary składane z racji święconki do skarbony są przeznaczone na pomoc dla rodzin z Syrii i Ukrainy,

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli

W kościele co pół godziny w godz.9.30 – 12 oraz co godzinę w godz. 13 - 16.00 co godzinę.

Ogrodzisko - godz. 12

Poręby - godz. 12.30,

Paprotnia - godz. 13.00.

Parafia Najśw. Serca Jezusa w Karsznicach

w kościele od godz. 8 do godz. 14.

Na wyjeździe od godz. 10.00 - Krobanów, Michałów i Karsznice Wieś (ul. Reymonta 11).

Parafia św. Jakuba w Szadku

święcenie pokarmów od godz.9 do godz.15 co godzinę

Parafia w Strońsku

