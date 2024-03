Niedziela Palmowa 2024 w parafiach w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niedziela Palmowa to inaczej Niedziela Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień prowadzący do obchodów Wielkanocy, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. W galerii zdjęć prezentujemy nabożeństwa ze święceniem palm w parafiach w Zduńskiej Woli:

w Bazylice Mniejszej pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w parafii pw św. Pawła Apostoła

w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi.

Polskie tradycyjne palmy wielkanocne nie są podobne do tych rosnących na Bliskim Wschodzie, ale symbolizują to samo – radość i triumf. Nasze palmy to gałązki wierzbowe, często upiększane bukszpanem, barwinkiem, cisem czy też widłakiem oraz papierowymi kwiatami. Bez wierzbowych witek nie ma tradycyjnej palmy wielkanocnej. Sama wierzba jako „drzewo miłujące życie” jest symbolem sił witalnych i odradzającego się co roku życia. Gałązki kwitnącej wierzby nazywane „baziami”, „kotkami” czy „kocankami” w przekonaniu ludu wiejskiego posiadały dobroczynną siłę, ponieważ pojawiały się najwcześniej na wiosnę i niosły nadzieję na odrodzenie się życia. Dodatkową nadzwyczajną siłę zyskiwały przez pobłogosławienie ich w kościele.