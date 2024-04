Wielkanoc. Strażackie warty przy Grobach Pańskich ZDJĘCIA

Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Zależnie od lokalnej tradycji strażacy występują w mundurach galowych, ze sznurami, w czapkach rogatywkach, hełmach bojowych lub ozdobnych, butach typu skuter. Warta pełniona jest od Wielkiego Piątku do rezurekcji.

Tradycja trzymania warty przy Grobie Pańskim sięga w Polsce XVII wieku. Wówczas warty pełniła tzw. straż grobowa składająca się m.in. z przedstawicieli bractw religijnych, szlachty, zamożnego mieszczaństwa oraz cechów rzemieślniczych. Od XIX wieku, kiedy zaczęły organizować się jednostki straży pożarnych, najpierw w wiejskich małych kościołach, później również, w tych miejskich, warty przy Grobach zaciągali strażacy, głównie ochotnicy,

W wielu jednostkach OSP tradycja ta utrzymywana jest do dzisiaj. W niektórych jednostkach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Sylwester Witczak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach wspomina, że jako młody chłopak trzymał wartę przy grobie czasami i przez pół dnia , a teraz przyprowadza swoje dzieci...