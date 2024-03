Strażopolis. Gra planszowa strażaków z Janiszewic z patentem niedługo wyjdzie na rynek ZDJĘCIA

Druhowie janiszewickiej OSP dodają, że przez najbliższe 10 lat nazwa Strażopolis i znak towarowy podlegają ochronie prawnej i są marką towarową Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach.

Zasady gry są dosyć proste. Polega ona na tym, aby dostać się do finału gry, poprzez zbudowanie jak najlepszej jednostki OSP z odpowiednim sprzętem i drużynami.

Gracze sami decydują czy idą swoimi pionkami po planszy w przód czy w tył. Na każdym polu jest wypisane zadanie do wykonania. Zadania polegają na przykład na wykonaniu akcji ratowniczo-gaśniczej, na odpowiedzeniu na pytania, na wzięciu udziału w jakimś wydarzeniu. W nagrodę otrzymuje się sprzęt i punkty wiedzy, a w przypadku złego wyniku traci się.Wygrywa ta drużyna, która dotrze końca planszy i zbuduje strażnicę. Musi mieć do tego odpowiednią ilość sprzętu i zasobów ludzkich. Zdobywa się je wykonując kolejne zadania.