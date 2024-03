Wielka Sobota. Święcenie pokarmów w parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

W Parafii p.w św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli wierni przychodzili z koszyczkami wielkanocnymi od godz. 9.30 do godz. 12 i po godzinnej przerwie od godz. 13. Święcenie pokarmów odbywa się co pół godziny. Ci, którzy nie zdążyli ze święconką mają czas do godz. 16.

Święcenie pokarmów

Święcenie pokarmów to zwyczaj znany powszechnie od wieków w Polsce. Pierwsze poświadczone wzmianki o święceniu pokarmów na polskich ziemiach pochodzą z początku XIV wieku. Do początków XX wieku były duże kosze, do których wkładano żywność do poświęcenia. Tych pokarmów było dużo, ponieważ chłopi starali się przynieść wszystko, co będą jedli. Koszyczek w wersji mniejszej, którą my znamy pojawił się prawdopodobnie w początkach XX wieku.

Wśród święconki nie może zabraknąć chleba — na pamiątkę cudownego rozmznożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia słuchających go tłumów, jaj (najczęściej kurzych) — symbolizujących nowe życie, mięsa — na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa podczas uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek.