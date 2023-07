Święto Kwiatów w Karsznicach. W roli głównej rośliny i samochodziki ZDJĘCIA

Jak zawsze było kolorowo, tłumnie i pachnąco. Na Targu Kwiatowym można było wybrać piękne rośliny doniczkowe, działkowe, sadzonki roślin, zioła. Była też szeroka gama nasion raz preparatów wzmagających rozwój i wzmacniających rośliny. Wystawcy - specjaliści od roślin - służyli też fachowymi poradami. Chętni mogli zaopatrzyć się ponadto w miody, wyroby roślinne i ekologiczne czy wyroby wiklinowe.

Targ kwiatowy został rozstawiony tradycyjnie, na terenie zielonym, przy górce u zbiegu ulic Leśmiana i Okrzei .Dotarły tłumy mieszkańców nie tylko ze Zduńskiej Woli i okolicznych powiatów.

Przyjeżdżam tu co roku. Zawsze znajdę jakieś ciekawe rośliny do mojego przydomowego ogródka i kwiaty do domu. Dzisiaj kupiłam jeszcze piękny wiklinowy kwietnik i miody - mówiła pani Karolina, która przyjechała z Poddębic.