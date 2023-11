Święto Niepodległości w zduńskowolskich szkołach średnich: uroczyste apele i Mazurek Dąbrowskiego ZDJĘCIA, FILM

Uroczyście i patriotycznie. Tak z okazji Narodowego Święta Niepodległości było w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Aktywności Zawodowej, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli, Zespole Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości stał się okazją do rozmyślań nad tym, co dla młodych ludzi urodzonych w XXI wieku oznacza data 11 listopada. Ten wyjątkowy dzień jest oczywiście czasem zadumy nad trudną przeszłością, ale równocześnie przynosi refleksję, że nic nie zostaje nigdy dane nam na zawsze.

Wolność, demokracja, równość, tolerancja i wzajemny szacunek to idee będące fundamentem społeczeństwa, narodu, w którym każdy człowiek może odnaleźć swoje miejsce, godnie żyć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dziś rozumieli patriotyzm jako dbałość o te wartości i z wielką uwagą ich strzegli - informuje Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli.