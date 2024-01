Sztaby w Zduńskiej Woli już gotowe do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ZDJĘCIA,FILM, PLAKATY

Zduńskowolskie sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szykują się 32. finał WOŚP w Zduńskiej Woli. W tym roku będzie nieco inaczej niż w latach poprzednich. Finał potrwa przez cały ostatni weekend stycznia: od 26 do 28 stycznia. W tym roku do :grania" włączają się wojsko oraz grupa Morsy-Pany. Będzie ponadto możliwość wykonania bezpłatnego badania czerniaka.

32. Finał WOŚP rozpocznie się w piątek, 26 stycznia. Mówi Michał Cybulski, szef sztabu WOŚP Hufca ZHP:

Jak co roku nie zabraknie oklejania harcerskiego WOŚPmobilu, parady motocyklowej oraz biegów prozdrowotnych. Nie zabraknie też licytacji i loterii. Na pewno licytowane będą prace przekazane przez liceum plastyczne oraz pamiątki popprzednich finałach WOŚP oraz "orkiestrowe" gadżety.

Piotr Warchlewski, szef sztabu WOŚP Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji apeluje do mieszkańców, by przynosili książki, zabawki oraz inne przedmioty na ilcytacje i loterię.

Szczegółowy program 32. Finału WOŚP w Zduńskiej Woli podamy wkrótce.