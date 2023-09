Tak buduje się nową ulicę w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Widać już, jak będzie wyglądała nowa zduńskowolska ulica. To "przedłużenie " ul. Stefana Złotnickiego na ponad kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej, której patronem będzie kapitan Władysław Jachowicz. ps. „Konar” - zduńskowolanin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, bohater Powstania Warszawskiego, legendarny dowódca batalionu Chrobry I. Ta wielka miejska inwestycja ma potrwać do końca roku.