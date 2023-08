Tak minęły sportowe półkolonie UKS AS w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Kilkudziesięcioro młodych zduńskowolan w wieku 7-17 lat uczestniczyło w półkoloniach, jakie przebiegły pod hasłem "Sportowe wakacje na plus z UKS AS". Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom było zaszczepienie dzieciom i młodzieży miłości do siatkówki, jednak siatkówka nie była dominującym elementem półkolonii.

Organizatorzy półkolonii zapewnili uczestnikom 4 godziny zajęć sportowych dziennie, wyżywienie oraz opiekę medyczną i wycieczki. Dla dzieci wszystko była bezpłatne.

Wśród różnorodnych zajęć były treningi siatkarskie ale były też m.in:

warsztaty i zabawy ruchowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 12

zajęcia w krytym basenie kompleksu Zduńska Woda

wycieczki do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i filii muzeum, czyli w Skansenie Lokomotyw w Karsznicach.

Sportowe półkolonie pod nazwą "Sportowe wakacje na plus z UKS AS" zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki w Zduńskiej Woli i współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.