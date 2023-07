Tak się buduje nowa ulica w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Nowa miejska ulica to "przedłużenie " ul. Stefana Złotnickiego na ponad kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Ta wielka miejska inwestycja ma potrwać do końca roku.

To przedsięwzięcie samorządu miasta, które ma spowodować otwarcie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy usługowe. Droga powstaje bowiem w atrakcyjnym terenie, w samym centrum miasta. Ulica będzie równoległa do południowej części placu Wolności i ulicy Sieradzkiej - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.

Budowa nowej ulicy to inwestycja pod nazwą "Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”. Na tę oszacowaną na blisko 8 mln inwestycję miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję wykonuje firma Hydromag z Poręb.

Wykonano już prawie w całości kanalizację sanitarną, deszczową oraz gazociąg. Widać zalążki nowej jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych, które będą wykonane z asfaltu.