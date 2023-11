Targi Rękodzieła „Lokalsi Handmade” już w najbliższą sobotę w Ratuszu ZDJĘCIA

To będą już piąte Targi Rękodzieła „Lokalsi Handmade” w Zduńskiej Woli. Kiermasz z wyrobami lokalnych twórców już w najbliższa sobotę, 2 grudnia w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli w godzinach 11 - 18.

Nasze Targi są wspaniałą okazją do prezentacji twórczości rękodzielników z regionu i jednocześnie zakupu wyjątkowych, niepowtarzalnych ręcznie tworzonych wyrobów.

Wszyscy, którzy tego dnia nas odwiedzą na pewno będą mieli z czego wybierać i co oglądać.

Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród rękodzielników, jak i wśród mieszkańców miasta i okolic.

Podobnie, jak w poprzednich latach, będziecie mogli nabyć prawdziwe cudeńka wykonane wieloma technikami: dziergane na szydełku i na drutach, ze sznurka, malowane, filcowane, rzeźbione, prace florystyczne, wycinane, itp. Podczas Targów kupicie wyroby ozdobione różnymi technikami. Będziecie mogli podarować je swoim bliskim z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - zachęcają do udziału w kiermaszu pracownicy Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.