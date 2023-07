To będzie już 33. Pielgrzymka Zduńskowolska na Jasną Górę. Trwają przygotowania ZDJĘCIA

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w rekolekcjach w drodze.. 22 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka Zduńskowolska na Jasną Górę. Serdecznie zachęcamy do PIELGRZYMOWANIA -zapasza do udziału w tegorocznej Pielgrzymce Zduńskowolskiej Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli

Kierownictwo tegorocznej pielgrzymki:

Drodzy pielgrzymi, od was zależy na prawdę wiele - zaproście na szlak kompana! Niech pozna i zakocha się w pielgrzymowaniu! Jeśli macie jakieś pytania dotyczące pielgrzymki zapraszamy do kontaktu na Facebooku, na Instagramie pielgrzymki oraz możecie pisać e-mailem: [email protected]

Zapisy na pielgrzymkę

Zapisy na pielgrzymkę zaplanowane są od 16 do 21 sierpnia w godz. 10-12 i 16-18 w wejściu do Auli Ośrodka Maksymiliana Kolbego przy ul. Kościelnej 20. Swój udział w pielgrzymce może zgłosić każdy chętny

Pielgrzymka Zduńskowolska

To będzie już 33. Pielgrzymka Zduńskowolska, choć w historycznej ciągłości 133 pielgrzymka. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę wyruszały bowiem ze Zduńskiej Woli już w okresie międzywojennym.Po II wojnie światowej zduńskowolanie licznie uczestniczyli w pielgrzymce sieradzkiej, która ma bardzo długą i bogatą historię. W 1990 roku wyodrębniono wśród sieradzkich pątników grupę zduńskowolską, a w 1991 po raz pierwszy wyruszyła Pielgrzymka Zduńskowolska, w której wyruszyło ok. 300 uczestników ze Zduńskiej Woli i okolic.

W tym roku pątnicy wyruszą na Jasną Górę tradycyjnie 22 sierpnia po uroczystej mszy w Bazylice Mniejszej. Przyświecać im będzie hasło " Wierzę w Kościół Chrystusowy". Tradycją zduńskowolskich pielgrzymek jest, że drogę do Częstochowy i z powrotem pokonują pieszo. Po drodze będą nocowali w Woli Wiązowej i Wąsoszu. Do Częstochowy dotrzeć mają wieczorem 24 sierpnia. 25 i 26 sierpnia zduńskowolanie wezmą udział w uroczystościach na Jasnej Górze. W drogę powrotną wyruszą 27 sierpnia, a do Zduńskiej Woli powinni wrócić 29 sierpnia wieczorem.

W galerii zdjęć prezentujemy, jak zduńskowolanie pielgrzymowali na Jasna Górę w ostatnich latach. Tak było przed rokiem