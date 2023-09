To był już ósmy Bieg po Gminie Zduńska Wola ZDJĘCIA

To było wielkie wydarzenie w gminie Zduńska Wola. Po raz ósmy tereny Janiszewic i sąsiadujących wsi zmieniły sie w tereny biegowe. VIII Bieg po Gminie Zduńska Wola były też II Mistrzostwami Województwa Łódzkiego Strażaków Ochotników w biegu na 10 km. Oprócz biegu głównego na 10 kilometrów zorganizowano też bieg dla dzieci.

Na starcie biegu przy strażnicy OSP Janiszewice stawiło się w sumie 150 zawodników w różnym wieku i z różnych zakątków województwa łódzkiego. Trasa biegu przebiegała po terenie terenie wsi Janiszewice, Ochraniew, Wymysłów, Gajewniki i Gajewniki Kolonia.

Był też akcent międzynarodowy. Zwycięzcą biegu został bowiem czarnoskóry pochodzący z Maroka, a obecnie mieszkający w Chorzowie Abderrahim El Asri, który pokonał 10 kilometrów w nieco ponad 30 minut.. W gronie kobiet najlepsza była Sylwia Hałaczkiewicz z Bełchatowa. PEŁNE WYNIKI TUTAJ

Bieg po gminie Zduńska Wola zorganizowała kolejny rok z rzędu Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach. Tej biegowej imprezie towarzyszył I Dzień dawcy szpiku Janiszewice. Na specjalnym stoisku zarejestrować się jako potencjalny dawca mógł się każdy chętny.

Bieg po Gminie Zduńska Wola to nie tylko sportowe emocje i zmagania. Była to także okazja do spędzenia czasu na spotkaniach ze znajomymi, rozmowach przy grillu i innych gorących daniach. Na dzieci czekały dmuchańce i inne atrakcje.