To ostatni moment na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To już dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Do podziału na zadania zduńskowolan będzie więcej funduszy niż w poprzednich edycjach. Do rozdysponowania będzie 1mln 250 tys. zł, z czego 1,1 mln. zł przeznaczone będzie na inwestycje, a 150 tys. zł na wydarzenia.

To już ostatnie dni naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Zduńskiej Woli 2024. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, które po zatwierdzeniu trafią pod głosowanie do jutra, 14 lipca.

Mieszkańcy mogą niemal wszystkie kwestie budżetu obywatelskiego załatwić w Internecie na stronie Budżetu Obywatelskiego pod adresem https://zdunskawola.budzet-obywatelski.org/. W sieci można przygotować i złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli.- informuje zduńskowolski magistrat