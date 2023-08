Tomasz Ziółkowski, kandydat na posła z Koalicji Obywatelskiej ruszył z kampanią wyborczą. W Szadku, Zduńskiej Woli i Łasku ZDJĘCIA

Kandydaci do Sejmu RP z Koalicji Obywatelskiej i ich współpracownicy rozpoczęli oficjalnie dzisiaj, 19 sierpnia kampanię wyborczą. Zbierali podpisy poparcia list wyborczych Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu oraz rozmawiali z mieszkańcami. W Szadku można ich było spotkać w centrum miasteczka w godzinach porannych. Później, od godz. 10.30 byli widoczni w Zduńskiej Woli, przy markecie Kaufland. Ze Zduńskiej Woli pojechali do Łasku, gdzie można ich spotkać na pl. 11 Listopada.

Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia oraz rozmowy o przyszłości naszego regionu i kraju - podkreśla Tomasz Ziółkowski.

Tomasz Ziółkowski jest zduńskowolaninem, ma 47 lat. Pracuje od 27 lat jako szef produkcji w Fabryce Elementów Obuwia Fabelo. Od wielu lat jest związany ze zduńskowolskim sportem, m.in. jako koordynator MKS Zduńska Wola w sekcji piłka nożna. Od lat jest związany z samorządem w Zduńskiej Woli. W latach 2010-2014 był miejskim radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zduńska Wola. W latach 2014-2018 był radnym powiatowym i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Obecnie jest powiatowym radnym i nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego.

Tomasz Ziółkowski kandyduje do Sejmu RP z listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w okręgu 11. Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje m.in. obszar powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, poddębickiego i wieluńskiego.

Tomasz Ziółkowski startuje z "mocnej" , trzeciej pozycji na liście KO.

Numerem 1 i 2 są obecni posłowie Cezary Tomczyk i Agnieszka Hanajczyk. Wśród 16. kandydatów są jeszcze m.in. Anastazja Wiesława Owczarek z Łasku ( pozycja nr 4), Karolina Jończyk spod Zduńskiej Woli ( pozycja nr 15) oraz Robert Majczyk z Widawy, wiceprzewodniczący rady powiatu łaskiego ( pozycja nr 16)