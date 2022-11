Transport olbrzymiego "kreta" przez Łódzkie. Maszyna TBM na A1 i na S8

Obecnie maszyna TBM znajduje się na MOP Woźniki koło Częstochowy na autostradzie A1. Dziś (14 listopada) około godziny 22 zacznie się ostatni etap transportu TBM na Śląsku. Około godz. 5 wjedzie na teren województwa Łódzkiego.

Jak informuje GDDKiA, w nocy z 14 na 15 listopada (poniedziałek/wtorek). Transport wjedzie na teren woj. łódzkiego autostradą A1 z woj. śląskiego we wtorek (15 listopada) ok. godz. 5. Okoł godz. 6 kolumna pojazdów ma dotrzeć do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Stobiecko Szlacheckie Wschód (km 388) i tam będzie miał miejsce pierwszy w woj. łódzkim planowany postój.