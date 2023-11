Trzy historie o wolności. Lekcja z muzeum w Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Trzy historie o wolności to tytuł warsztatów dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości, jakie pracownicy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola prowadzili w Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli na podstawie pamiątek pozostawionych przez trzy osoby związane ze Zduńską Wolą.

Dzieci poznały trzy artefakty: pamiętniczek Reni Królikowskiej (mieszkanki Zduńskiej Woli), album z rysunkami żołnierza Legionów Polskich Henryka Ciesielskiego oraz listy Edwarda Boernera współpracownika Józefa Piłsudskiego. Dzięki nim mogliśmy odpowiedzieć sobie na pytania: jaka jest rola pamiątek? O czym przypominają, czy pamiątki pomagają nam coś zrozumieć, czy wzbudzają emocje? Jakie formy upamiętniania historii znamy? Zastanawialiśmy się, co jest wspólnego, a co różni ich poczucie wolności, od tego, co odczuwały tamte osoby. Jak odczuwają wolność dorośli, a jak dzieci? Ostatnim zadaniem było napisanie symbolicznego listu do osób z przeszłości - informuje zduńskowolskie muzeum.