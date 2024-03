Typolityka i grafika Marcina Grabi. Nowa wystawa w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Grafiki autorstwa Marcina Grabi to unikatowy zapis refleksji autora nad kondycją współczesnej polityki oraz bieżących wydarzeń z Polski, Europy i Świata. Autor często w sposób ironiczny lub symboliczny stara się przedstawić otaczającą nas rzeczywistość. Prace Marcina Grabi to swoisty komentarz do popularnych wydarzeń, z ostatnich lat, szeroko komentowanych przez opinię publiczną i kształtujące ją media - zachęca do odwiedzenia wystawy Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.