Uczeń z Wojsławic najlepszy podczas policyjnego wojewódzkiego turnieju ZDJĘCIA, FILM

Finał „Turnieju dla szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi” rozegrano w hali sportowej MOSiR przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. W turnieju brały udział 24 drużyny. Każda drużyna to dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Powiat zduńskowolski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Turniej popularyzuje zawód policjanta, zachęcając młodzież do podjęcia w przyszłości decyzji o wyborze niebieskiego munduru. Poszczególne konkurencje są zbliżone do etapów jakie musi przejść każdy kandydat do służby w Policji.

Po oficjalnym otwarciu spotkania zawodnicy przystąpili równolegle do trzech konkurencji:

indywidualna rozmowa kwalifikacyjna,

test wiedzy - pytania sprawdziły znajomość Ustawy o Policji oraz wiedzy o społeczeństwie,

test sprawności fizycznej – uczniowie pokonywali przeszkody, rzucali piłką, były skoki przez płotki, pokonywanie skrzyni i bieg wahadłowy pomiędzy pachołkami. Liczył się czas pokonywania przeszkód oraz prawidłowa technika.