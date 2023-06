Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli podsumowali greckiego Erasmusa ZDJĘCIA

Do Grecji na dwutygodniowe praktyki pojechali uczniowie kształcący się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w zawodach technik ekonomista i technik reklamy. Dzisiaj, 14 czerwca podsumowali "grecką" edukację. Niemal wszyscy zwracają uwagę na aspekt językowy

To było niesamowite przeżycie. Mieliśmy okazję zdobywać praktyki w greckich firmach. Co dla nas jest ważne i na pewno zaowocuje w przyszłości to możliwość dokształcenia się w branżowym języku angielskim - podsumowuje jedna z uczestniczek projektu