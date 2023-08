Ulewa i burza w Zduńskiej Woli. Tak wygląda centrum miasta ZDJĘCIA

Synoptycy ostrzegają

Dzisiaj, 18 sierpnia można spodziewać się jeszcze w Zduńskiej Woli burz z silnymi opadami deszczu o gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego miasta ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Alert jest ważny dzisiaj do godziny 20:00.

Synoptycy zapowiedzieli też lekkie ochłodzenie. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od 18°C do 20°C.