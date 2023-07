Ulewa w Zduńskiej Woli. Przez centrum miasta suchą nogą raczej się nie przejdzie ZDJĘCIA

Synoptycy ostrzegają

Dzisiaj, 28 lipca można spodziewać się jeszcze w Zduńskiej Woli burz z silnymi opadami deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego miasta ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Synoptycy prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu do 20mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Może pojawić się grad. Alert jest ważny dzisiaj do godziny 20:00.

Ponadto mogą wystąpić burze z gradem od soboty, 29 lipca od godz. 7.30 do niedzieli, 30 lipca do godz. 7.30.