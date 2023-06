W centrum Zduńskiej Woli zostanie zamknięte skrzyżowanie. Ma to związek z budową nowej ulicy ZDJĘCIA, MAPY

Objazdy także dla autobusów miejskich

Objazdy dotyczą także autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli. Od 3 do 15 lipca autobusy linii nr 2 oraz nr 6 kursować będą zgodnie z wyznaczonym objazdem: z ul. Łaskiej w ul. Sieradzką i dalej ul. Komisji Edukacji Narodowej w ul . Adama Mickiewicza do ul. Kościelnej. Nieczynny będzie przystanek „Kościelna TBS”.

Będzie nowa ulica w mieście

Zamknięcie tego skrzyżowania w Zduńskiej Woli jest konieczne z powodu budowy nowej miejskiej ulicy. To "przedłużenie " ul. Stefana Złotnickiego na ponad kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Ta wielka miejska inwestycja ma potrwać do końca roku. Na tę oszacowaną na blisko 8 mln inwestycję miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Więcej o tej inwestycji można przeczytać tutaj: W Zduńskiej Woli powstaje nowa ulica