W grodzie Mściwoja. Strońsko na osi czasu. Impreza już w weekend ZDJĘCIA, PLAKAT

W grodzie Mściwoja. Strońsko na osi czasu. Impreza już w weekend

W niedzielę,6 sierpnia impreza rozpocznie sie w samo południe turniejem łuczniczym. W planie są pokazy walk wojów oraz alchemiczne ( szczegółowy program na plakacie w galerii zdjęć)

W grodzie Mścoiwoja. Strońsko na osi czasu to impreza, która odwołuje się do średniowiecznych początków wsi Strońsko i do postaci comesa Mściwoja z rodu Pobogów – fundatora miejscowej świątyni i właściciela Strońska oraz okolicznych wsi.

Tutaj możecie zobaczyć, jak w grodzie Mściwoja było w ubiegłym roku:W grodzie Mściwoja 2022