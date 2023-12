W Zduńskiej Woli znów będzie żywa szopka. Przypominamy te sprzed lat ZDJĘCIA

Żywa szopka bożonarodzeniowa będzie w parafii przy ul. Zielonej w Zduńskiej Woli od niedzieli 24 grudnia do 31 grudnia po Mszy Świętej o godz. 12.00. Szopkę będzie można oglądać w godzinach dopołudniowych.

Wspólnota wierzących tak jak Pasterze przyjmuje zaproszenie, aby udać się do groty, ujrzeć i oddać pokłon narodzonemu Synowi Bożemu. Tak i Wspólnota Parafialna gromadzi się w Wieczerniku dziękując za narodzenie Mesjasza Jezusa Chrystusa i zarazem oczekując na Jego powtórne przyjście. Przypomnieniem wydarzenia jest stajenka betlejemska - informuje parafia św. Pawła.

Przypomnijmy. Żywa szopka bożonarodzeniowa przez wiele lat była w Zduńskiej Woli tradycją. Była ustawiana w parafii św. Antoniego. Można było ją podziwiać od Wigilii do Nowego Roku lub do Święta Trzech Króli. Zawsze wzbudzała ogromne zainteresowanie nie tylko wśród parafian. Oglądać zwierzęta czuwające przy żłóbku dzieciątka przychodziły całe rodziny. Tak było do czasu pandemii covid-19. Wówczas, w 2020 z powodów epidemiologicznych szopki ze zwierzętami nie ustawiono.

W galerii zdjęć przypominamy żywe szopki u Orionistów z lat 2012 - 2015.