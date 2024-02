Wielkie serce, LoveBus i wirtualny bieg - to kilka z miejskich opcji na Walentynki w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Za co kochasz Zduńską Wolę? Wypisz to na sercu. Czternastego lutego w samym sercu miasta na Placu Wolności zainstalowane zostanie serce, na którym każdy mieszkaniec będzie mógł wypisać, za co kocha nasze miasto. Ponadto mogą być to też wspomnienia z dzieciństwa czy informacja o ulubionych miejscach. Będzie to przestrzeń, która stanie się płótnem dla emocji i wspomnień. Przyjdźcie, podzielcie się swoimi historiami i uczuciami. - zachęca do udziału w akcji Urząd Miasta Zduńska Wola.