Wielkie święto, czyli Dzień Seniora i Dzień Kolejarza w Zduńskiej Woli Karsznicach ZDJĘCIA

Karsznicką tradycją są też życzenia dla osób powyżej 75. roku życia obchodzących urodziny. Tak było i tym razem.

Seniorzy w każdym środowisku stanowią wartość bezcenną. To właśnie w tej grupie społecznej mocno zakorzenione jest lokalne dziedzictwo, dorobek kulturalny, tradycje, obyczajowość, odpowiedzialność, służenie innym. To skarbnica dobrych wzorców z której korzystać powinno młodsze pokolenia, ucząc się nie tylko jak żyć z godnością, ale także jak nie utracić własnej tożsamości - podkreśla Witold Wenerski, przewodniczący karsznickiej TOE. - Wiek zgodnie z metryką, nie powinien nas wykluczać z bycia aktywnymi w każdej dziedzinie życia. Senior, to osoba aktywnie wpływająca na otaczającą rzeczywistość i środowisko. Pamiętajmy, że ktoś poza rodzicami, musi dzieci, a później wnuki nauczyć tego, co kiedyś było i zmobilizować do marzeń, żeby w przyszłości było lepiej.