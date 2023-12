Grudniowa Giełda kolekcjonerska w Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Grudniowa giełda kolekcjonerska w Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli jak zwykle była znakomitą okazją do spotkania i wymiany poglądów kolekcjonerów i hobbystów różnych dziedzin oraz miłośników przedmiotów z historią. Giełdy odbywające się w Lokatorze w drugą niedzielę każdego miesiąca stanowią okazję do spotkań prawdziwych fascynatów. To ludzie, którzy każdą wolną chwilę poświęcają swojej pasji.

Podczas ostatniej giełdy, w minioną niedzielę, 10 grudnia w zduńskowolskim Lokatorze spotkali się kolekcjonerzy m.in. znaczków, tematycznych pocztówek oraz starych, okolicznościowych monet i banknotów czy kolekcjonerskich publikacji.

Kolejna giełda kolekcjonerska zaplanowana jest 14 stycznia przyszłego roku w godzinach 10-12.