Wybory 2023 w Zduńskiej Woli. Trwa głosowanie. Podajemy frekwencję ZDJĘCIA

Wybory w Zduńskiej Woli

Dzisiaj, 15 października 2023 r. trwają wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum. W Zduńskiej Woli działają 23 obwodowe komisje wyborczych, do których przyporządkowane są poszczególne osiedla i ulice, oraz dwie zamknięte komisje dla pacjentów szpitala i podopiecznych Dom Pomocy Społecznej.

Odwiedziliśmy z aparatem Okręgową Komisję Wyborczą nr 4, która mieści się w Zespole Szkół Elektronicznych ok. godz. 13. Uprawnionych do głosowania w tej komisji jest 1567 mieszkańców. Głosujących było sporo. Zdaniem Zdzisława Wawrzyniaka, przewodniczącego tej komisji od rana głosy oddało około 1/3 uprawnionych.

Rano odwiedziliśmy także Obwodową Komisję Wyborczą nr 1, która mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. TUTAJ LINK DO RELACJI