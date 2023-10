Wybory 2023 w Zduńskiej Woli. Mieszkańcy wybierają posłów i senatorów ZDJĘCIA

Wybory w Zduńskiej Woli

Dzisiaj, 15 października 2023 r. trwają wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum. W Zduńskiej Woli działają 23 obwodowe komisje wyborczych, do których przyporządkowane są poszczególne osiedla i ulice, oraz dwie zamknięte komisje dla pacjentów szpitala i podopiecznych Dom Pomocy Społecznej. TUTAJ MOŻNA ZNALEŹĆ ADRESY KOMISJI WYBORCZYCH Aby znaleźć lokal wyborczy w Zduńskiej Woli oraz na terenie powiatu zduńskowolskiego można też skorzystać z wyszukiwarki obwodowych komisji wyborczych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: LINK TUTAJ.

Wybory i referendum2023

Przypomnijmy. W wyborach do Sejmu powiat zduńskowolski tradycyjnie wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 11. Z tego okręgu do Sejmu wejdzie 12 kandydatów. Razem z wyborcami z pow. zduńskowolskiego posłów w okręgu 11 wybiorą mieszkańcy powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego wieruszowskiego i zgierskiego.

W wyborach do Senatu zduńskowolanie głosują na kandydatów w okręgu nr 27. Oprócz zduńskowolskiego obejmuje on obszar powiatów pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Oprócz oddania głosów na kandydatów do Sejmu i Senatu Polacy mogą wziąć udział w ogólnokrajowym referendum zawierającym cztery pytania. Aby było ono było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 procent uprawnionych. Głosowanie, a wraz z nim cisza wyborcza, potrwa do godziny 21. Wówczas lokale wyborcze zostaną zamknięte, komisje obwodowe przystąpią do liczenia głosów, a media będą mogły publikować pierwsze sondażowe wyniki exit poll.

W ciągu dnia, do końca ciszy wyborczej, nie można prowadzić agitacji ani też podawać żadnych wyników głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje jedynie dane o frekwencji.