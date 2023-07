Wyniki naboru do szkół średnich w powiecie zduńskowolskim. Są jeszcze wolne miejsca ZDJĘCIA

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat zduńskowolski od lat cieszą się sporą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. Nie inaczej jest w tym roku. Pokazuje to wynik rekrutacji do klas pierwszych. Łącznie przyjętych zostało 993 uczniów do 29 oddziałów. Jak co roku, najwięcej pierwszoklasistów rozpocznie naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w liczbach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli - 245 uczniów

7 oddziałów: klasa humanistyczna, 2 klasy matematyczno-fizyczne, 2 klasy biologiczno-chemiczne z rozszerzonym językiem angielskim, klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną matematyką, klasa matematyczna z rozszerzoną geografią i językiem angielskim

Będzie 5 oddziałów: klasa matematyczna, 2 klasy europejskie, klasa medyczna z rozszerzonym językiem angielskim, klasa humanistyczna

5 oddziałów w zawodach: technik automatyk, technik elektronik i technik grafiki komputerowej, technik programista, technik informatyk

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli - 182 uczniów

92 uczniów rozpocznie naukę w technikum w zawodach: technik ekonomista i technik reklamy, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych

60 uczniów przyjęto do 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia, do klas wielozawodowej oraz zawód operator obrabiarek skrawających

28 uczniów rozpocznie naukę w oddziale przygotowania wojskowego Liceum Ogólnokształcącego

99 uczniów przyjęto do klas technikum w zawodach, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego

56 uczniów rozpocznie naukę w Liceum Ogólnokształcącym w klasach mundurowej oraz przygotowania wojskowego

25 uczniów przyjęto do Technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych

