Zapolice walczą o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. W środę rajd po terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Chętni do udziału w rajdzie mogą zapisywać się jeszcze dzisiaj pod nr tel. (43) 829 19 86.

Zapraszamy na rajd rowerowy w ramach rywalizacji gmin o Rowerowa Stolice Polski. Trasa będzie przebiegała po terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki Wspólnie kręcimy kilometry dla Gmina Zapolice. Pomagać nam będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - zachęca do udziału Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach.

Zapolice przystępują do rywalizacji gmin o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Mieszkańcy, którzy chcą kręcić kilometry dla Zapolic mogą wyruszyć 14 czerwca na trzydziestokilometrową wyprawę po terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Start rajdu o godz. 9 sprzed Szkoły Podstawowej w Zapolicach.

Jak wziąć udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski dla Zapolic?

Należy pobrać na smartfon aplikację "Aktywne Miasta". Następnie trzeba dokonać rejestracji użytkownika i z menu wybrać "Rywalizacje", następnie w zakładce "Publiczne" - wybrać " Rowerowa Stolica Polski dla Gmin" i z listy wybrać Zapolice. Kolejno dołączyć trzeba do rywalizacji ogólnej lub w ramach instytucji, na przykład szkoły, a następnie do grupy. Rywalizacja trwa do końca czerwca.