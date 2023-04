Zarzut zabójstwa dla podpalacza kamienicy przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli

Podejrzanemu o podpalenie kamienicy przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli prokuratura postawiła zarzut zabójstwa. Według śledczych, mężczyzna jest odpowiedzialny za śmierć trzech osób, które zginęły w pożarze, do jakiego doszło 13 stycznia 2023 roku.

Prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutu zabójstwa, a nie tylko podpalenia 33-letniemu Robertowi S. ze Zduńskiej Woli. Chodzi o tragiczny pożar w budynku przy ul. Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli, do jakiego doszło 13 stycznia 2023 roku. W ogniu zginęły dwie osoby, trzecia zmarła w szpitalu. Status osób pokrzywdzonych w tej sprawie ma aż 19 osób.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, śledztwo prowadzone przeciwko Robertowi S. znajduje się obecnie na etapie końcowym. Po wykonaniu czynności zostanie skierowany aktu oskarżenia przeciwko Robertowi S. - W sprawie zostali przesłuchani już wszyscy pokrzywdzeni oraz inni świadkowie mający istotne informacje na temat okoliczności pożaru w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 55. Nadto uzyskano już opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej z przeprowadzonych sekcji zwłok zmarłych pokrzywdzonych. W sprawie zostały sporządzone również przez biegłego z zakresu medycyny sądowej opinie dotyczące charakteru obrażeń doznanych przez pozostałych pokrzywdzonych - wyjaśnia prokurator Jolanta Szkilnik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Prokuratura zdecydowała także na badania psychiatryczne zatrzymanego mężczyzny. Jak tłumaczą śledczy, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności podejrzanego w chwili zarzucanych mu czynów, został dopuszczony dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Po przebadaniu podejrzanego Roberta S. biegli stwierdzili, że miał zachowaną w chwili zarzucanych mu czynów zdolność do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. - Przy czym biegli wskazali na potrzebę zapewnienia podejrzanemu pomocy obrońcy w toku postępowania - podkreśla prokurator Jolanta Szkilnik. Obecnie Robertowi S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstw opisanych w art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 148 § 3 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 3 k.k. oraz z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 64 § 2 k.k.

Mężczyzna będzie więc odpowiadać przed sądem nie tylko za podpalenie kamienicy w centrum Zduńskiej Woli i wywołanie tragicznego w skutkach pożaru, ale także za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Za podpalenie grozi kara do 12 lat więzienia, natomiast za zabójstwo maksymalny wymiar kary to nawet dożywocie. Prokuratura wskazuje, że w wyniku pożaru śmierć poniosły trzy osoby, natomiast przyczyna śmierci czwartej osoby i ustalenie czy istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy śmiercią, a pożarem, będzie znana po uzyskania opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Tragiczny pożar w Zduńskiej Woli. Zginęły trzy osoby

Do pożaru w kamienicy przy Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli doszło po północy w piątek, 13 stycznia 2023 roku.

Straż pożarna gasiła ogień, jaki pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 11 zastępów straży pożarnej. Akcja trwała kilka godzin. W płomieniach zginęły dwie osoby, a 5 z obrażeniami trafiło do szpitali. Trzecia ofiara pożaru zmarła w szpitalu. Z powodu pożaru z budynku łącznie ewakuowano 20 osób.

Kilka dni po pożarze 33-letni Robertowi S. usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosły 2 osoby, a 5 wymagało hospitalizacji. Podejrzany przyznał się do zarzutu. Prokurator zawnioskował o tymczasowe aresztowanie i środek ten został przez sąd zastosowany 17 stycznia 2023 r. na okres 3 miesięcy. Ogień strawił niemal doszczętnie pomieszczenie, w którym przebywały ofiary. Pożar objął także korytarz, odcinając drogę ucieczki. Do szpitali trafiło 5 osób. To poszkodowani zarówno z poparzeniami, jak i z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Jedna osoba, ratując się przed ogniem wyskoczyła z okna. To osoby w wieku od 40 do 70 lat. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Sieradzu, Łodzi, Pabianicach i Siemianowicach Śląskich. Na oddział poparzeń trafił między innymi mężczyzna z poparzeniami około połowy ciała. Jedna z hospitalizowanych osób zmarła.

Łącznie z budynku przy ul. Łaskiej wyprowadzono 20 osób, tym także dwuletnie dziecko. Mieszkańcy kamienicy, którzy nie doznali obrażeń zaraz po pożarze trafili między innymi do schroniska przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli oraz w świetlicy TBS "Złotnicki", zarządcy miejskiej kamienicy.

Kodeks karny przewiduje

Art. 148. [Zabójstwo]

§ 1.

Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2.

Kto zabija człowieka:

1) ze szczególnym okrucieństwem,

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

4) z użyciem materiałów wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3.

Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4.

Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego]

§ 1.

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

1) pożaru,

2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,

4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 190. [Groźba karalna]

§ 1.

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 13. [Usiłowanie. Udolność i nieudolność]

§ 1.

Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2.

Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Art. 64. [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna]

§ 1.

Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2.

Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 3.

Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni.

Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy]

§ 1.

Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.

§ 2.

Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

§ 3.

W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!