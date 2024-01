„Zawieszony posiłek” w Zduńskiej Woli. Jak i gdzie wziąć udział w akcji? ZDJĘCIA

Akcja „Zawieszony posiłek”, dzięki której w łatwy sposób można wspomóc osoby potrzebujące działa w Zduńskiej Woli od marca ubiegłego roku. Pomysł powstał w Zduńskowolskiej Radzie Seniorów. To akcja dzięki której można podzielić się jedzeniem z potrzebującymi.

Jak "zawiesić" posiłek?

Wystarczy zamawiając dla siebie obiad, ciastko czy napój poprosić obsługę, by nabiła paragon na kolejne danie. Opłacony paragon trafia na specjalną tablicę w lokalu. Stąd osoba, które potrzebuje posiłku, może go zdjąć, podejść do lady i skorzystać z zapłaconego obiadu czy napoju.TAK ZACZYNANO

Na początku w akcji uczestniczyły cztery lokale gastronomiczne: kawiarnia, bar, restauracja i cukiernia.Teraz jest ich sześć.

Tutaj „zawiesisz” paragon w Zduńskiej Woli: