Zduńska Wola na XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Mówiono m.in. o ekologicznych rozwiązaniach ZDJĘCIA

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora uczestniczył w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się 11 i 12 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Przedstawiał między innymi ekologiczne rozwiązania stosowane w Zduńskiej Woli.

Prezydent Pokora był prelegentem podczas panelu dotyczącego transformacji energetycznej „Zeroemisyjność i OZE kluczem do sukcesu transformacji energetycznej?”. Tematy, które poruszano to zeroemisyjne transport i budynki użyteczności publicznej, a także wykorzystanie fotowoltaiki i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej i do zasilania infrastruktury miejskiej.

Zielona energia to nie tylko inwestycje samorządu, ale także miejskich spółek. W czystą energię inwestuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli. Spółka zainwestowała w panele fotowoltaiczne przy oczyszczalni oraz ujęciu wody. Wcześniej w oczyszczalni została także uruchomiona biogazowania, co powoduje, że jest niemal samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję prądu na własne potrzeby.

Miasto stale inwestuje także w wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne źródło ciepła i dopłaty dla mieszkańców w ramach programu „Stop Smog”. W Zduńskiej Woli miejski program dopłat wymiany tak zwanych kopciuchów, czyli starego typu pieców węglowych działa już od 2018 roku. W 2023 roku samorząd przeznacza milion złotych na dotacje dla mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowani to 5,5 tys. zł, co oznacza, że dotację może dostać 180 wnioskodawców. W ciągu czterech lat programu „Stop Smog” z dopłat skorzystało 625 gospodarstw domowych. Obecnie większość wnioskodawców wybiera pompy ciepła, jako nowe źródło ogrzewania - informuje zduńskowolski magistrat.