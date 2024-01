Zduńska Wola uczciła 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ZDJĘCIA

Zduńskowolanie spotkali się dzisiaj, 21 stycznia, przy tablicy upamiętniającej pastora Edwarda Boernera by uczcić 161. rocznicę Powstania Styczniowego i uczestników tego zrywu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz służb mundurowych i organizacji.

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. Ten najdłużej trwający zryw niepodległościowy obejmował na początku Królestwo Polskie, by rozszerzyć się na Litwę, gubernie kijowską i wołyńską. W ciągu trwających do wiosny 1864 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w udział co najmniej 150 tys. powstańców.

O tych wydarzeniach przypomniała starosta zduńskowolska Hanna Iwaniuk w okolicznościowym przemówieniu.

Podczas uroczystości przy tablicy pastora Boernera złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po uroczystości było spotkanie okolicznościowe w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych podczas którego m.in. podsumowano dotychczasowe działania związane z upamiętnianiem Powstania Styczniowego na terenie Powiatu Zduńskowolskiego oraz nakreślono plan kolejnych.