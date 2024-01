Zduńskowolski program in vitro. W styczniu nabór wniosków ZDJĘCIA

Miasto oferuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do jednej próby zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, lecz nie więcej niż 80 % kosztów danej procedury. Ze zduńskowolskiego programu mogą skorzystać kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym 20-40 lat ( według rocznika urodzenia ), warunkowo kobiety do 42. roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie - informuje zduńskowolski magistrat.