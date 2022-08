Zduńskowolskie Dni Seniora już w ten weekend. Tak było przed rokiem ZDJĘCIA

Będzie to druga edycja tego wydarzenia. W tym roku trwać będą w dniach 26 – 28 sierpnia.

Zapraszamy nie tylko seniorów, ale wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli i regionu do wspólnego spędzenia – mówi Maria Donat, przewodnicząca Zduńskowolskiej Rady Seniorów. – Jest to nasze wspólne święto, podczas którego możemy zaprezentować swoje umiejętności, pasje i zainteresowania. Wiek zgodnie z metryką, nie powinien nas wykluczać z bycia aktywnymi w każdej dziedzinie życia. Senior, to osoba aktywnie wpływająca na otaczającą rzeczywistość i środowisko. Pamiętajmy, że ktoś poza rodzicami, musi dzieci, a później wnuki nauczyć tego, co kiedyś było i zmobilizować do marzeń, żeby w przyszłości było lepiej. Warto przyjść i uczestniczyć w Zduńskowolskich Dniach Seniora.