Złota polska jesień rozgościła się w Parku Miejskim w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Zduńskowolski Park Miejski to niemal dziewięć hektarów zieleni w centrum miasta.

Park powstał na przełomie XIX I XX wieku jako prywatny ogród Zenona Anstadta, właściciela przyległego do niego browaru.

W latach 2015-2018 miasto zrewitalizowało park. Inwestycja kosztowała blisko 8,8 mln zł, z czego większość pochodziła z funduszy zewnętrznych. Plan był taki, by parkowi przywrócić jego historyczny wygląd. Z tego powodu przebudowano stawy, uporządkowano roślinność, zagospodarowane zostały alejki, ustawiono nowe ławki i pergole, a na wyspie postawiona została piękna, nawiązująca klimatem do parku sprzed 100 lat altana.

Jest wiele powodów, żeby odwiedzić Park Miejski w Zduńskiej Woli. To doskonałe miejsce na spacery rodzinne czy spacery z pieskami.

Ciepła jesienna pogoda sprzyja spacerom. To świetna okazja, by zobaczyć na żywo przysłowiową złotą polską jesień. Na wielu drzewach widać już żółte liście, a na chodnikach i trawnikach leżą pierwsze liście, kasztany i żołędzie, które spadły z drzew.

Złota polska jesień rozgościła się w Parku Miejskim w Zduńskiej Woli Jolanta Jeziorska

Zachęcamy, by wybrać się do parku na niedzielny spacer. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na niedzielę, 1 października 2023 dość ciepłą aurę. W godzinach 12-18 temperatura ma wahać się od 18 do 21 stopni, ma być lekkie zachmurzenie z przejaśnieniami, ciepły wiaterek i brak opadów.