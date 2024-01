Zmarł Menachem Daum, znany na świecie przyjaciel Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Menechem Daum zmarł w Nowym Jorku. Został pochowany 7 stycznia na cmentarzu New Moses Montefiore Cemetery na Long Island.

Menachem Daum był ortodoksyjnym Żydem, potomkiem pobożnej rodziny DAUM i NUSBAUM ze Zduńskiej Woli. Jego rodzice byli jedynymi ocalałymi z Holokaustu. Wyemigrowali z Polski tuż po wojnie i przez kilka pierwszych lat mieszkali w obozie przesiedleńców w Landsbergu. Tam urodził się Menachem, który następnie wraz z rodzicami wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Był znany z filmów dokumentalnych, jakie reżyserował. Pierwszą jego produkcją był film „A life Apart”, do którego głosu udzieliła Sara Jessica Parker i Leonard Nimoy. Był to pierwszy w powojennej historii film, który odkrywał społeczność amerykańskich chasydów, koncentrując się zarówno na chasydzkim stylu życia, jak i na zmaganiach i konfliktach, które stoją przed zwolennikami tych ruchów. Najbardziej rozpoznawalny to „Gra w chowanego” z 2004 roku, w którym zabiera swoją żonę Rywkę oraz dwóch synów do kraju przodków. W 2004 roku film zdobył Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Żydowskich. To jeden z trzech obrazów składających się na filmową trylogię. Menachem Daum filmy zaczął tworzyć po zakończeniu kariery zawodowej lekarza gerontologa.