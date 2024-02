Żywa biblioteka po raz pierwszy w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niezwykłe wydarzenie - Żywa Biblioteka - Living Library Zduńska Wola - edycja 1.0 Pierwszy raz w naszym mieście i okolicach. Zaplanowano je w najbliższą sobotę, 2 marca w godzinach 10-17 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych.

Żywa biblioteka to metoda służąca aktywnemu słuchaniu, wykształca szacunek do poglądów innych, pozwala inspirować się nawzajem, budzi ogromne emocje, gdyż jest spotkaniem „face to face”. Fizycznie to spotkanie dwóch osób: czytelnika i „żywej książki”- tzn. osoby, która chce opowiedzieć swoją historię.

Żywe Książki to osoby, których różne tożsamości są często dyskryminowane, nierozumiane lub są postrzegane bardzo stereotypowo. W książce na plakacie są jednak otwory lub szczeliny dzięki którym widzimy prawdziwość historii danego człowieka. Widzieć kogoś oko w oko, oznacza zmierzenie się z żywym człowiekiem vs. własnymi poglądami, czasami brakiem wiedzy w danym temacie, poznanie "obcego". Dzięki spotkaniu na żywo, często okazuje się, że obcy, którego baliśmy się lub nie znaliśmy - jest #TakiJakJa - informuje Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola