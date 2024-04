14. rocznica katastrofy smoleńskiej uczczona w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Czternaście lat temu samolot z polską oficjalną delegacją udającą się do Rosji na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej uległ katastrofie w Smoleńsku. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, członkowie rządu, wysocy urzędnicy, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, osoby towarzyszące, załoga samolotu oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu.

Samolot wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godziną 7:30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godzinę 7:30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe. O godzinie 8:41 samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. W tym samym dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do godziny 24.

Lista ofiar katastrofy smoleńskiej: