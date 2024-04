Minęło 14 lat od katastrofy smoleńskiej. Jak w Zduńskiej Woli przez lata upamiętniano jej ofiary? ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Lista ofiar katastrofy smoleńskiej

Samolot wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godziną 7:30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godzinę 7:30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe. O godzinie 8:41 samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. W tym samym dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do godziny 24.

Lista ofiar katastrofy smoleńskiej: