19-latka ze Zduńskiej Woli ukradła rower, odpowie za rozbój

Jak informuje policja w Zduńskiej Woli, do zdarzenia doszło 17 sierpnia 2022 roku w godzinach popołudniowych w centrum Zduńskiej Woli. 15-latek, jadąc rowerem, został zatrzymany przez młodą kobietę. Agresywnie kazała mu zsiąść z roweru. Groziła, że użyje przemocy i potnie chłopakowi ręce. Zapewniała, że jeśli 15-latek powiadomi policję o tym rozboju, to ona uszkodzi mu ciało. Zabrała rower i uciekła.

Zduńskowolscy policjanci, po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu, natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawczyni przestępstwa. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzali każdą informację, która mogła pomóc w ustaleniu, kto dokonał rozboju. W ten sposób dotarli do jednego z mieszkań w Zduńskiej Woli, gdzie przebywała 19-latka.

Podczas przesłuchania, przyznała się do kradzieży i gróźb użycia przemocy. Okazało się, że rower wstawiła do jednego z lombardów w mieście. Jednoślad odzyskano i przekazano właścicielowi. 19-latka miała już wcześniejsze konflikty z prawem. Teraz usłyszała zarzut rozboju. Grozi jej kara do 12 lat pozbawienia wolności.